O país registou, ao todo, 2.203.041 casos da doença, acrescentaram.

Terceiro país do mundo com mais mortes devido à covid-19, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, o México é o 13.º em número de infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.732.899 mortos no mundo, resultantes de cerca de 123,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.794 pessoas dos 818.212 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.