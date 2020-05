"Queremos, no dia de hoje, agradecer muito ao governo dos Estados Unidos, especialmente ao presidente Trump, porque (...) tomou conta do assunto", disse Ebrard durante a conferência matinal do presidente Andrés Manuel López Obrador.

"E, como diz o ditado, é na adversidade que se sabe quem são os seus amigos. E, no dia de hoje (...), está a chegar o avião, como tinha sido prometido", acrescentou o alto funcionário do Governo mexicano.

Ebrard lembrou que o presidente Trump combinou com López Obrador dar "apoio e acesso" para que o México pudesse adquirir os ventiladores.

Com valores entre 16.000 e 24.000 dólares, os 211 ventiladores incluem quatro modelos e devem entrar em funcionamento nos próximos dias. Foram comprados diretamente à marca Hamilton, que os fabrica na Suíça.

Já López Obrador, que anunciou no mês passado a sua intenção de se reunir com Trump em junho ou julho, reiterou que o encontro servirá para expressar a sua solidariedade para com o povo americano, agradecer "pelo apoio que recebemos para enfrentar a pandemia" e celebrar a entrada em vigor do USMCA - o renovado acordo comercial destes dois países juntamente com o Canadá, previsto para se concretizar a 1o de julho.