As palavras de Angela Merkel ocorrem também depois de, no fim de semana, milhares de manifestantes terem protestado em várias cidades contra as regras de distanciamento social e de se terem verificado, segundo a imprensa alemã, numerosos casos de incumprimento do número máximo de pessoas por estabelecimento e da distância de segurança.

Numa reunião com a direção do partido, a União Democrata-Cristã (CDU), também segundo a imprensa alemã, Angela Merkel manifestou desagrado com imagens de muitos cidadãos em estabelecimentos comerciais sem máscara.

A Alemanha registava hoje, segundo números oficiais, 169.575 casos de infeção pelo SARS-CoV-2 (357 nas últimas 24 horas) e 7.417 mortes associadas à covid-19, 22 delas de domingo para hoje.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 282 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.