Uma menina de 11 anos morreu depois de contrair gripe aviária, informaram as autoridades de saúde do Camboja, no primeiro óbito no país desde 2014 provocado por esta doença, raramente transmitida a humanos.

A jovem, da província de Prey Vent (sudeste), foi internada em 16 de fevereiro com febre, tosse e garganta seca, de acordo com a agência governamental de vigilância sanitária (CDCD). A adolescentes faleceu num hospital pediátrico da capital Phnom Penh, indicou a CDCD, sem revelar a data exata da morte. A menina testou "positivo para H5N1", uma estirpe altamente contagiosa da gripe aviária, segundo a CDCD. A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu no início de fevereiro um reforço da vigilância diante do risco de transmissão da gripe aviária a mamíferos, depois de detetar casos em raposas, lontras e leões-marinhos. Mas há poucos exemplos de humanos infetados, com 868 casos confirmados de H5N1 nos últimos 20 anos e 457 mortes, segundo a OMS. O Camboja não tinha registado casos entre humanos entre 2015 e 2022, segundo a OMS. Veja também: Estes são os 12 vírus mais letais do mundo























