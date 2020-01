O trabalho, da autoria do médico Fernando Cunha Osório, que visa responder “à emergente realidade social de procura crescente de cuidados de saúde pelo doente idoso”, foi o vencedor da primeira edição do concurso “60 anos, novas ideias”, promovido pelo CHUSJ, no âmbito das comemorações dos 60 anos do hospital.

Segundo Cunha Osório, a cirurgia, em particular a oncológica, no doente em idade geriátrica deve integrar, de modo a acompanhar a evidência científica e as recomendações clínicas atuais de várias sociedades científicas internacionais, um programa protocolado e interdisciplinar de controlo de qualidade dos cuidados (onco)geriátricos perioperatórios.

Nos últimos cinco anos, no CHUSJ foram internados cerca de 12 mil doentes por ano com idade superior a 70 anos, que correspondem a 28% do total de internamentos, dos quais 35% foram submetidos a uma intervenção cirúrgica e destes 11% foram-no por uma doença oncológica.

Na primeira edição do concurso “60 anos, novas ideias”, o júri - constituído pelo conselho de administração do CHUSJ, pelos membros do Grupo de Trabalho das Comemorações dos 60 anos do CHUSJ e pelo Presidente da Direção da Associação de Voluntariado do Hospital de São João – selecionou seis de um total de 33 projetos propostos.

Numa cerimónia de entrega de prémios, hoje realizada, foram anunciados, além do vencedor, cinco menções honrosas e entregues certificados de participação a todos os concorrentes

O concurso “60 anos, novas ideias” teve como objetivos envolver os profissionais do CHUSJ e estimular a sua participação nas atividades da instituição, através da identificação e promoção de iniciativas que contribuam para um ambiente favorável à revitalização hospitalar, com a apresentação de projetos e/ou soluções que fomentem a inovação nas várias atividades desenvolvidas no hospital.