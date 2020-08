Após quase dois meses de um confinamento que permitiu a redução do novo coronavírus, as infeções voltaram a aumentar significativamente em França nas últimas semanas, especialmente na região de Paris e no sudeste do país.

Nas últimas 24 horas, mais de 5.000 novos casos de COVID-19 foram registados no país e 24 novos focos de infeção, de acordo com dados publicados na quarta-feira pelas autoridades de saúde. São já 30.544 o total de óbitos por COVID-19.

O primeiro-ministro Jean Castex tem insistido na necessidade do uso de máscaras para prevenir as infeções.

"O nosso objetivo é fazer todo o possível para evitar um reconfinamento generalizado", justificou Castex na quinta-feira, apelando à "responsabilidade" dos franceses.