Na segunda-feira foram confirmados os primeiros dois casos do novo coronavírus em Portugal.

Os hospitais de Santo António e de São João, no Porto, “esgotaram a capacidade”, pelo que mais quatro hospitais na região norte foram ativados na noite de segunda-feira devido à epidemia de Covid-19, anunciou a diretora-geral da Saúde.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Casos abrandam na China

O número de mortos e de novos casos de infeção pelo coronavírus Covid-19 na China continental continuou hoje a abrandar, aumentando 31 e 125, respetivamente, informou a Comissão Nacional de Saúde do país asiático.

Segundo os dados atualizados, até à meia-noite de hoje (16:00 de quarta-feira em Lisboa), a doença fez menos 11 mortos e 77 infetados do que no dia anterior.

No entanto, o número de novas infeções tem aumentado além-fronteiras, sobretudo em Itália, que concentra o maior número de vítimas na Europa, ou na Coreia do Sul, país vizinho da China.

Foco na Europa alastra

Itália reportou já 2.036 casos positivos e 50 mortes. O país dividiu o território em três zonas por nível de gravidade da epidemia, incluindo a "zona vermelha", que foi colocada em quarentena, e que abrange 11 municípios no norte do país, afetando mais de 50.000 habitantes.

As regiões mais afetadas pela epidemia são Lombardia, com 1.077 casos, Emília-Romanha, com 324, e Véneto, com 271 casos.

A nível mundial, o surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.000 mortos e infetou quase 90 mil pessoas em 67 países, incluindo duas em Portugal.