58% dos doentes com cancro da próstata sentem que lhes falta informação geral sobre a doença e cerca de 45% afirmam que lhes falta informação sobre as opções terapêuticas. As conclusões são de um questionário da Associação Portuguesa de Urologia (APU) e da Associação Portuguesa de Doentes da Próstata (APDP).

“O questionário demonstrou que cerca de 50% dos doentes passam meses sem falar ou nunca falam sobre a doença com os seus familiares. É fundamental que a família incentive o diálogo em todas as fases da jornada de luta contra a doença e esteja ao lado do doente ao longo do processo”, reforça Joaquim Domingos, presidente da Associação Portuguesa de Doentes da Próstata (APDP) e sobrevivente de cancro da próstata.

Para apoiar os doentes com cancro da próstata é essencial que também os seus familiares estejam devidamente informados sobre a doença e tudo o que esta envolve. Contudo, apesar de o cancro da próstata ser a doença oncológica mais frequente no homem e, em Portugal, afetar cerca de 6 mil homens por ano, os dados do questionário mostraram que ainda existe uma grande falta de conhecimento e de literacia sobre a doença.

Miguel Silva Ramos, presidente da Associação Portuguesa de Urologia (APU), sublinha: “46% dos inquiridos sabiam pouco sobre a doença no momento do diagnóstico e 26% afirmam mesmo que não sabiam nada. É necessário colmatar esta lacuna urgentemente. Temos de promover cada vez mais a partilha de informação credível sobre a doença e alertar para a importância de realizar exames periódicos, que permitam um diagnóstico e tratamento atempados.”

O cancro da próstata é a quarta principal causa de morte mundial por cancro, o que representa mais de 10% das mortes por doença oncológica a nível global.