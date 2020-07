"As equipas multidisciplinares criadas no âmbito do combate à COVID-19 em cinco concelhos da área Metropolitana de Lisboa contactaram num só dia (30 de junho) mais de 602 pessoas", informa a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) em comunicado.

"Profissionais da Saúde, Segurança Social, Proteção Civil/Municípios e forças de segurança têm ido ao terreno sensibilizar a população para as medidas de prevenção da doença, bem como verificar e encontrar soluções para quem necessita de apoio alimentar e realojamento, por exemplo", lê-se na nota.

Esta é uma das medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, António Costa, a 25 de junho, implementada pelo Gabinete Regional de Intervenção para a Supressão da COVID-19 em Lisboa e Vale do Tejo.

"Cinco dias depois, a 30 de junho, eram já 15 as equipas multidisciplinares constituídas nos Agrupamentos de Centros de Saúde da Amadora, Lisboa Norte, Lisboa Central, Lisboa Ocidental e Oeiras, Loures-Odivelas e Sintra. Na mesma data, os elementos destas equipas realizaram visitas a famílias e pessoas que residem sozinhas, além de várias ações de rua", refere o comunicado.

No total, mais de 602 indivíduos foram alvo desta intervenção.