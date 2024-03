"É, de facto, uma má notícia. Este é um número maior do que nunca", lamentou Claudia Coppa, principal autora do texto, divulgado por ocasião do Dia Internacional da Mulher.

A mutilação genital feminina pode incluir a remoção total ou parcial do clitóris, bem como dos pequenos lábios, e também a costura da abertura vaginal, para estreitá-la. Fonte de hemorragias e infeções fatais, também pode ter consequências a longo prazo, como problemas de fertilidade, complicações no parto, bebés que nascem mortos e dor na relação sexual.

O continente africano abriga o maior número de sobreviventes de mutilação genital feminina, com mais de 144 milhões, à frente da Ásia (80 milhões) e do Médio Oriente (6 milhões), segundo estudo realizado em 31 países onde esta prática é comum.

O aumento global é provocado, em grande parte, pelo crescimento populacional em certos países, mas o relatório destaca o progresso na redução da sua prevalência em outros locais. Em Serra Leoa, Etiópia, Burkina Faso e Quénia, foram registadas fortes quedas.