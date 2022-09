Apesar das proibições, que estão em vigor desde 2013, os animais continuam a sofrer e a morrer em nome da beleza, sendo agora exigidos pelas autoridades europeias testes cruéis em animais, incluindo em ingredientes utilizados unicamente em cosméticos.

A Save Cruelty Free Cosmetics ECI foi lançada em Agosto de 2021 pelas organizações de proteção animal Cruelty Free Europe, PETA, Eurogroup for Animals e a Coligação Europeia para acabar com as experiências em animais, apoiada por empresas globais de beleza e cuidado pessoal, a The Body Shop e Dove, e ativamente promovida por uma coligação de grupos, empresas de cosmética e ativistas de todos os cantos da Europa.

Como o prazo para a recolha de assinaturas para a End Animal Testing European Citizens' Initiative (ECI) passou às 23:59 (CEST) de quarta-feira 31 de Agosto, 1.413.463 pessoas assinaram. Até à data, apenas seis de um total de 90 ECI que foram registadas completaram com sucesso a fase de validação, pelo que atrair mais de um milhão de assinaturas é já um sinal forte para os responsáveis europeus.

Kerry Postlewhite, Diretora de Relações Públicas, "Cruelty Free Europe", afirmou: "Embora tenhamos agora de esperar vários meses para ver se a nossa ECI é validada pelos Estados-Membros da UE, o enorme número de assinaturas deve certamente sublinhar aos legisladores europeus a força de sentimento que existe sobre esta questão. Esperamos que a Comissão Europeia, os membros do Parlamento Europeu e os governos nacionais prestem atenção e atuem imediatamente para acabar com os testes em animais no meio da cosmética. Os cidadãos da Europa tornaram clara a tarefa da Comissão Europeia: deve ouvir os consumidores e a indústria cosmética e acabar com todos os testes de produtos cosméticos em animais. No mínimo, precisamos de uma moratória sobre os testes em animais enquanto a proibição dos testes de cosméticos em animais é reforçada".

Christopher Davis, Diretor Internacional de Sustentabilidade, Ativismo e Comunicação Empresarial da The Body Shop disse: "The Body Shop foi a primeira marca de beleza global a lutar contra os testes em animais nos cosméticos, e este compromisso tem sido a base das nossas campanhas ativistas durante mais de três décadas. O nosso trabalho com os nossos parceiros de campanha Cruelty Free International levou à proibição original da União Europeia em 2013. Hoje, celebramos a consecução deste enorme marco na nossa campanha "Save Cruelty Free Cosmetics". Obrigado a todos os clientes da The Body Shop e cidadãos da UE que usaram a sua voz para ajudar a lutar e a proteger os animais destes danos desnecessários".

Postlewhite continuou: "Estamos incrivelmente orgulhosos deste marco e aguardamos com expetativa a validação bem sucedida das assinaturas. A Comissão Europeia e os governos dos estados membros gostam de dizer ao público que os cosméticos e os seus ingredientes não podem ser testados em animais na Europa e que os cosméticos que dependem de dados de segurança de testes em animais em qualquer parte do mundo não podem ser vendidos aqui. É isso que pensamos que as proibições europeias deveriam significar, mas foram efetivamente retalhadas com a exigência de que vários ingredientes cosméticos amplamente utilizados fossem testados em animais sob o pretexto do regulamento químico REACH. Devido a isto, milhares de ratos e coelhos foram condenados a sofrer em testes nos quais poderiam ser alimentados à força com um ingrediente cosmético, ter produtos químicos gotejados nos olhos ou esfregados na pele raspada antes de serem mortos e dissecados. Os cosméticos são seguros sem testes em animais. Há décadas que as empresas têm vindo a desenvolver alternativas relevantes para os testes em animais, e estes ingredientes têm um longo historial de utilização segura”.

As propostas para alargar o âmbito da legislação de segurança química ao abrigo da Estratégia da UE para a Sustentabilidade dos Produtos Químicos visam aumentar maciçamente a quantidade de testes regulamentares em animais que têm lugar na Europa, incluindo testes de ingredientes cosméticos utilizados em maquilhagem, champôs, hidratantes, sabonetes, perfumes e pastas de dentes.

Um estudo realizado em 2021 pela European Centre for Alternatives to Animal Testing concluiu que 63 dossiês de avaliação da segurança química na base de dados de produtos químicos da UE tinham utilizado os resultados de novos testes em animais para a avaliação dos riscos associados, com este número a aumentar à medida que a European Chemicals Agency realiza mais análises. Os ingredientes post-ban foram sujeitos a 104 novos testes em animais, de acordo com o artigo publicado na revista Alternatives to Animal Experimentation. Este é um teste que tem tido lugar desde que as proibições entraram em vigor.

Os organizadores da iniciativa têm agora três meses para submeter as assinaturas às autoridades competentes dos Estados-Membros para validação antes de a poderem levar à Comissão Europeia e ao Parlamento Europeu para ação.