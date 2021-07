Segundo o boletim epidemiológico da DGS, a maioria das novas infeções foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.058, e o país regista hoje um total de 45.302 casos ativos.

Os mesmos dados indicam ainda que se registaram oito óbitos, mais dois do que os verificados no sábado, estando agora mais 40 pessoas internadas em enfermaria, num total de 672, e mais nove doentes em unidades de cuidados intensivos, que acolhem 153 pessoas.

As oito mortes registadas nas últimas 24 horas ocorreram sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, com seis, e as regiões do Algarve e do Alentejo, cada um com um óbito, elevando o número de óbitos atribuídos à pandemia para um total de 17.156.

De acordo com a autoridade de saúde, recuperaram da infeção nas últimas 24 horas mais 1.019 pessoas, o que aumenta para 845.516 o número de recuperados desde o início da pandemia.

O número de contactos em vigilância está nos 73.762, na sequência de 1.127 pessoas terem passado, nas últimas 24 horas, a integrar este grupo.

Desde o início da pandemia no país, contam-se 907.974 casos acumulados.

A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza desde então 354.229 casos de infeção, seguida de perto pelo Norte (353.402), refere a DGS.

No Centro já foram notificados 124.588 casos, no Alentejo 31.790, no Algarve 27.342, na Madeira 10.073 e nos Açores 6.550.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação disponibilizada no boletim da DGS.

Faixas etárias mais atingidas

O maior número de óbitos concentra-se entre as pessoas com mais de 80 anos, com 11.251 (+3) registadas desde o início da pandemia, seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (3.668, +2), entre 60 e 69 anos (1.546, +3) entre 50 e 59 anos (475, +1), 40 e 49 anos (156, =) e entre 30 e 39 anos (44, =). Há ainda 12 mortes registadas entre os 20 e os 29 anos (=), duas entre os 10 e os 19 anos (=) e duas entre os 0 e os 9 anos (=).

Os dados indicam que, do total das vítimas mortais, 9.010 são do sexo masculino e 8.146 do feminino.

A faixa etária entre os 40 e os 49 anos é a que tem maior incidência de casos, contabilizando-se um total de 150.745 casos (+349), seguida da faixa etária dos 20 aos 29 anos, com 135.509 infeções (+575), e da faixa etária dos 30 aos 39 anos, com 132.792 (+413). Logo depois surge a faixa etária entre os 50 e os 59 anos, com 131.517 casos (+176) infeções reportadas.

A faixa etária entre os 60 e os 69 anos soma 89.739 (+92) e entre os 10 e os 19 anos tem 87.322 (+382) casos.

Desde o início da pandemia, houve 414.811 homens infetados e 492.619 mulheres, sendo que se desconhece o género de 544 pessoas.

Segundo os dados disponibilizados na página da DGS relativos a sexta-feira, existem agora 9.625.694 doses de vacinas administradas, 5.915.601 referentes à primeira dose e 3.710.093 à segunda.

A meta de ter 70% da população adulta vacinada contra a covid-19 com pelo menos uma dose foi atingida na sexta-feira.

Portugal regista uma taxa de incidência de infeções por 100 mil habitantes de 280,5 ao nível do continente e de 271,2 a nível nacional, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus está a 1,18 a nível nacional (1,19 ao nível do continente).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.028.446 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 186,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.