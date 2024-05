Para quem vive com insuficiência cardíaca, o coração não parou, mas também não consegue manter o esforço necessário para bombear adequadamente o sangue para todas as partes do corpo. Embora a insuficiência cardíaca seja uma condição grave, progressiva e incurável, existem opções de tratamento disponíveis que, aliadas a um estilo de vida mais saudável tendo por base os cuidados referidos abaixo, contribuem para uma melhor gestão da doença e qualidade de vida dos doentes.

Estima-se que, pelo menos, 64 milhões de pessoas no mundo vivem com insuficiência cardíaca. Em Portugal, afeta cerca de 4% da população e prevê-se que venha a aumentar entre 50 a 70% até 2030, de acordo com dados da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca.

No âmbito da campanha O lugar do coração é em casa e com o intuito de reduzir o número de internamentos associados a esta doença e de melhorar a qualidade de vida dos doentes, eis cinco cuidados a adotar para melhorar a saúde cardiovascular:

1. Praticar uma alimentação saudável pode ajudar a aliviar os sintomas e a travar o agravamento da insuficiência cardíaca. Álcool, sal e gorduras devem ser evitados. Já os vegetais, a fruta, a fibra, os laticínios com pouca gordura, a carne magra e o peixe são fundamentais na sua dieta, para que o corpo tenha os nutrientes necessários.

2. Praticar exercício físico com regularidade é um hábito que deve fazer parte da rotina. O corpo precisa de atividade e incluir a realização de uma caminhada no dia a dia pode fazer a diferença. Mesmo as pessoas que vivem com insuficiência cardíaca devem praticar exercício físico ligeiro para aliviar os sintomas e manter o seu bem-estar.

3. Controlar o peso é um fator essencial. A insuficiência cardíaca está geralmente associada a alterações súbitas no peso que podem indicar alterações no estado de saúde. Por isso, é necessário estar atento ao peso de forma a mantê-lo regular e nos valores indicados de acordo com a sua altura e massa corporal.

4. Deixar de fumar acarreta muitos benefícios para a saúde. Tal acontece, porque os fumadores têm um maior risco cardiovascular e o tabaco pode agravar lesões existentes no músculo cardíaco, o que leva a que seja ainda mais difícil para o coração transportar o sangue para todas as partes do corpo.

5. O apoio social e emocional é fundamental. A família e os amigos têm um papel-chave no que diz respeito a ajudar a cumprir o plano de tratamento e até mesmo motivar as mudanças no estilo de vida. Além disso, os contactos sociais são importantes para reduzir o stress e a ansiedade, bem como criar uma rede de suporte.