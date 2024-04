Como consciencializar os mais jovens para as questões da fertilidade? Um jogo online pretende desafiar os estudantes portugueses do ensino secundário no caminho desta consciencialização.

O jogo chama-se “FActs!” e foi criado pela Fertility Europe, uma entidade que representa mais de 30 associações nacionais de pacientes no campo da (in)fertilidade. Em Portugal, a coordenação deste projeto ficou a cargo da Associação Portuguesa de Fertilidade (APFertilidade).

“Qual é a probabilidade de uma mulher com 25 a 35 anos engravidar no espaço de um mês?” “E com que idade começamos a ficar menos férteis?” “O exercício físico excessivo afeta a fertilidade?” Estas são algumas das questões com as quais os adolescentes se vão deparar ao longo deste jogo. Além da sensibilização e promoção da literacia, os responsáveis esperam recolher dados estatísticos sobre o grau de conhecimento dos jovens nesta área.

“Este projeto desafia os estudantes a explorarem e compreenderem melhor o funcionamento do corpo humano e os fatores que podem influenciar a capacidade reprodutiva”, começa por explicar a Diretora Executiva da APFertilidade, Joana Freire. “Com este jogo, estamos a proporcionar uma abordagem interativa e envolvente para explorar tópicos sensíveis, como os fatores que podem afetar a fertilidade”.

créditos: Divulgação

O jogo consiste em quatro cenários com nove questões. Após cada cenário, que representa um nível diferente do jogo, o jogador pode ver quantas estrelas recolheu com base nas suas respostas certas ou erradas. Ganha quem obtiver a pontuação mais alta. Atualmente, a APFertilidade já teve oportunidade de apresentar esta iniciativa em sala de aula e convida todas as escolas a acolherem o projeto.

“Sabemos que é difícil manter os estudantes atentos por longos períodos. Esta ferramenta, por ter uma natureza tão dinâmica e digital, pode ser uma solução de aprendizagem muito eficaz para abordar este tema. Nas escolas em que aplicamos o projeto, os jovens mostraram-se muito recetivos e os professores fizeram um balanço muito positivo”, diz a Diretora Executiva da associação. O jogo tem uma duração de cinco a oito minutos e pode ser jogado no telemóvel ou computador.

Atualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada seis pessoas no mundo sofre de infertilidade. “Estamos confiantes de que este projeto vai aumentar a consciência dos jovens, mas também vai incentivar conversas abertas e construtivas sobre saúde reprodutiva, contribuindo para uma sociedade mais informada e capacitada”, termina Joana Freire.

Para a Fertility Europe, “o conhecimento sobre fertilidade e o foco na geração jovem são de grande importância”, diz a Presidente desta entidade, Klaudija Kordic. “Há demasiado tempo que tudo se trata de evitar a gravidez. Agora temos de mudar para aprender mais sobre como garantir que a jovem geração possa permanecer fértil para que possa engravidar quando desejar".