A LUZ 24 é um serviço de triagem clínica telefónica, gratuito, disponível 24 horas por dia para adultos e crianças. Com uma equipa de enfermeiros altamente qualificados e usando protocolos clínicos definidos com base nas melhores práticas internacionais, a linha LUZ 24 aconselha sobre os cuidados de saúde mais adequados a cada situação.

Através da LUZ 24, pode esclarecer as suas dúvidas e, se necessário, ser referenciado para cuidados de saúde mais apropriados e no tempo mais adequado, tendo em conta a sua situação clínica.

É simples, seguro e eficaz.

Marque 217 104 424 (chamada para a rede fixa nacional), um número único para toda a rede Hospital da Luz.

A LUZ 24 não deve ser usada em caso de emergência, em que, em Portugal tem de ser acionado o serviço 112.

Benefícios que fazem a diferença Quais os benefícios da LUZ 24? Disponibilidade: 24 horas por dia, todos os dias da semana. Segurança: Encaminhamento rápido e preciso para os cuidados adequados. Custo acessível: Apenas paga o custo normal da chamada para a rede fixa nacional. Eficiência: Equipa composta por enfermeiros experientes, capazes de propor opções clínicas baseadas nas melhores práticas.

Como funciona?

Quando contacta a LUZ 24 através do número único nacional 217 104 424, um enfermeiro realiza a triagem com base em protocolos de clínicos pré-definidos. Dependendo da sua situação e do tempo necessário para a necessidade de intervenção clínica, poderá ser encaminhado para:

Atendimento urgente hospitalar;

Videoconsulta;

Consulta prioritária ou programada;

Plano de tratamento;

Autocuidados para gerir a situação de forma segura em casa.

A informação clínica recolhida pela equipa de triagem da Luz 24 é registada e poderá ser consultada pelos profissionais de saúde do Hospital da Luz, para um atendimento mais eficiente e personalizado no momento da sua chegada ao hospital ou durante a sua videoconsulta.

A LUZ 24 não é exclusiva para clientes do Hospital da Luz. É gratuita e está disponível a qualquer pessoa.

E se a LUZ 24 aconselhar um plano de tratamento?

Quando a equipa da LUZ 24 lhe propõe um plano de tratamento personalizado, após pagamento, este ficará disponível no MY LUZ para que possa seguir tudo o que é indicado para si. A equipa de enfermagem entrará mais tarde em contacto, para acompanhar a evolução dos seus sintomas.

Porquê escolher a LUZ 24?

Pela rapidez e a segurança no acesso, a LUZ 24 é a escolha certa antes de ir à urgência. Com um atendimento personalizado e usando protocolos clínicos definidos com base nas melhores práticas, a LUZ 24 dá resposta em tempo útil e aconselha sobre os cuidados de saúde adequados às suas necessidades.

E se eu precisar de transporte urgente?

Quando a equipa da LUZ 24 indica que é necessário ir presencialmente ao Atendimento Urgente do Hospital da Luz, é possível solicitar o serviço de transporte em ambulância ou em veículo dedicado ao transporte de doentes (VDTD).

Este serviço é pago e está disponível para todo o continente.

Seja para uma simples dúvida ou para uma situação de urgência, a LUZ 24 está à distância de um telefonema. Dê prioridade à sua saúde. Ligue LUZ 24.