"A operação é uma demonstração internacional do valor intrínseco da Lusíadas Saúde, um Grupo de referência na prestação de cuidados de saúde à população portuguesa e que este ano celebrará o seu 25.º aniversário", refere a Lusíadas Saúde em comunicado.

"A Vivalto Santé e a Lusíadas Saúde asseguram aos seus Colaboradores, Clientes, Parceiros e demais stakeholders que esta aquisição contribuirá para consolidar o papel fulcral do Grupo no sector e reafirmam o seu compromisso com a melhoria do sistema nacional de saúde", acrescenta.

"O reconhecido historial e know-how da Vivalto Santé ficarão agora ao serviço da população portuguesa através da Lusíadas, que passará a integrar uma comunidade clínica transnacional presente em seis países europeus e que beneficiará da permanente partilha de experiências entre os profissionais deste Grupo", lê-se ainda.

“A aquisição da Lusíadas Saúde pela Vivalto Santé é um importante voto de confiança no nosso trabalho e traz uma motivação acrescida para prosseguirmos com a execução da nossa estratégia, focada em antecipar as necessidades dos portugueses e em desenvolver novas soluções para atender às suas expectativas”, refere Vasco Antunes Pereira, CEO da Lusíadas Saúde.

“Em 2023 reforçaremos o nosso compromisso com o país, com um investimento de 32 milhões de euros, depois de um ano em que, apesar dos impactos da pandemia e da guerra na Ucrânia, em particular um aumento colossal dos custos energéticos, amplificámos a nossa capacidade de resposta de norte a sul do País”, diz.

"A Lusíadas Saúde é agora parte integrante do Grupo Vivalto Santé. Estamos todos ansiosos para começar a trabalhar com as Equipas, cujo compromisso, conhecimento e preocupação com a experiência do Cliente pude testemunhar nas unidades de saúde, através do propósito 'Saber Cuidar'", afirma Emmanuel De Geuser, Diretor-Geral da Vivalto Santé.

"O Grupo Vivalto Santé compromete-se a trabalhar com verdadeiro espírito de continuidade e com a ambição de reforçar o posicionamento da Lusíadas no mercado português", complementa.

Criado em 2009 por Daniel Caille, o Grupo Vivalto Santé é o terceiro maior grupo de hospitalização privada em França e um dos maiores players da saúde privada na Europa, fruto da recente internacionalização que lhe permitiu duplicar a atividade. Conta atualmente com uma rede composta por 91 unidades de saúde em França, Suíça, Portugal, Espanha, Eslováquia e República Checa, e regista um volume de negócios de cerca de 2,2 mil milhões de euros.

Fundada em 1998, a Lusíadas Saúde tem apresentado um crescimento sustentado e um alargamento da sua rede assistencial a todo o País. Atualmente, conta com 10 unidades de saúde de norte a sul do País, das quais cinco Hospitais (Braga, Porto, Lisboa, Amadora e Albufeira), cinco Clínicas (Gaia, Oriente, Almada, Faro e Fórum Algarve) e geriu, durante 14 anos, o Hospital de Cascais, em regime de Parceria Público-Privada até 31 de dezembro de 2022. Com mais de 6.500 profissionais, o grupo realizou cerca de 1,4 milhões de consultas e quase 6.000 partos em 2022.