O GAT Checkpoint LX, no Príncipe Real, vai abrir as portas aos sábados com o objetivo de vacinar, até ao fim de outubro, milhares de pessoas contra o vírus.

Luís Veríssimo, coordenador deste centro de base comunitária, disse à TSF "um dos nossos objetivos é que, até final de outubro, possam estar vacinadas mais duas mil pessoas contra o mpox".

O GAT - Grupo Ativistas em Tratamento, juntamente com a Direção-Geral da Saúde (DGS), dão início a esta iniciativa já a partir do próximo sábado, dia 9 de setembro, entre as 10h e as 19h.

Novo surto

Quase 100 casos de Mpox foram detetados em Portugal desde junho, resultantes do segundo surto desta doença contagiosa que se mantém ativo, com uma média de cinco novos casos reportados por semana, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Em junho de 2023, foi identificado um novo surto, após cerca de três meses sem casos reportados", refere a DGS, precisando que, entre 01 de junho e 30 de agosto deste ano, foram identificados 97 casos laboratorialmente confirmados, 94 dos quais notificados no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, com perfil clínico semelhante ao surto anterior.

Segundo a DGS, a quase totalidade dos casos são homens (um caso do sexo feminino), com idade compreendida entre os 20 e os 55 anos (mediana 33), residindo maioritariamente nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (89%) e do Norte (11%),

Dos casos confirmados, 74 (80%) são homens que tiveram sexo com homens, adianta a autoridade de saúde, referindo que "em termos de quadro clínico, foi observado exantema [erupção cutânea] em 78 (83%) dos casos com informação disponível".

Dos casos com informação disponível, 36 (38%) têm infeção por VIH.

"Considerando os 21 dias anteriores ao início dos sintomas, 32 (34%) casos referem frequência de saunas, 68 (72%) tiveram contactos sexuais com múltiplos parceiros e 31 (33%) participaram em atividades de sexo em grupo e/ou anónimo; 5 (5%) casos referem viagens ao estrangeiro", indica a autoridade de saúde.

No total, entre 03 de maio de 2022 e 30 de agosto de 2023, foram identificados 1.050 casos de Mpox em Portugal, incluindo um óbito.

5.763 pessoas vacinadas