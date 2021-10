A LineaMédica entregou um donativo ao IMM-Laço Hub no valor de 500 euros com o objetivo de maximizar o apoio e a promoção à investigação do cancro da mama.

Para Vitor Rodrigues, diretor-geral da LineaMédica, "é fundamental podermos contribuir para a sociedade em geral e particularmente neste tema tão nobre que é a investigação da cura do cancro da mama".

"A reconstrução mamária, um tema em que estamos envolvidos por representarmos uma marca de implantes mamários, faz parte do nosso dia-a-dia e trata-se do culminar de um longo processo para a paciente que vem desde o diagnóstico e que poderá, de alguma forma, fechar um capítulo da sua vida e iniciar um próximo mais próspero", acrescenta.

A LineaMédica é uma empresa que comercializa dispositivos médicos onde se incluem os implantes mamários.

Os seus clientes incluem hospitais de cuidados diferenciados e com atividade cirúrgica no setor público e privado, assim como unidades de cuidados primários, clínicas privadas e distribuidores.

Para Mariana Matos, responsável de fundraising do iMM, "a parceria com vários atores da sociedade é fundamental para impulsionar o iMM-Laço Hub como projeto agora iniciado. O apoio de empresas como a LineaMédica é assim muito importante para este caminho".

O iMM – Laço Hub surgiu de uma parceria entre a extinta Associação Laço, conhecida pela sua missão de sensibilização para o rastreio do cancro da mama e respectiva divulgação, e do iMM, Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes cujo objectivo é a investigação científica, entre outros, do cancro da mama metastático.

Em 2020 cerca de 7.000 pessoas foram diagnosticadas com cancro da mama em Portugal.