As mãos são um dos mais comuns veículos de transmissão de micróbios causadores de doenças.

As mãos sujas são responsáveis pela contaminação de alimentos, podendo provocar intoxicações alimentares, ou ainda pela contaminação de objetos do dia-a-dia. Sabe-se, por exemplo, que a via mais frequente de transmissão do vírus da gripe é através das mãos.

A lavagem das mãos é, de acordo com a evidência científica disponível, uma das maneiras mais eficazes de prevenir infeções em si e nos outros.

Esta medida é particularmente importante quando tratamos ou contactamos com pessoas doentes ou acamadas, sendo recomendado nestes casos usar soluções antissépticas de base alcoólica.

Mas antes disso, como devemos lavar as mãos?

DGS

Memorize isto:

Lave as mãos depois de ir ao quarto de banho, depois de contactar com pessoas acamadas e depois de mexer em animais; Lave as mãos antes das refeições; Depois de espirrar ou tossir lave as mãos com água e sabão; Se é manipulador de alimentos, mantenha as unhas curtas e limpas e lave as mãos com frequência;

Afinal, a sua saúde e a dos outros está nas suas mãos.