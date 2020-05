O registo do primeiro caso no lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste foi o de uma utente de 88 anos, que contraiu a infeção numa ida ao Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, através de contacto com uma profissional de saúde.

Após serem divulgados nos últimos dias mais quatro novos casos de COVID-19 naquele lar do Nordeste, o Conselho do Governo dos Açores decidiu, na sexta-feira, prorrogar a declaração do estado de calamidade pública naquele concelho, mantendo a cerca sanitária até às 00:00 de 18 de maio.

O Nordeste é o único concelho de Portugal que tem neste momento em vigor uma cerca sanitária.

Desde o início do surto foram confirmados nos Açores 143 casos da COVID-19 no arquipélago, 76 dos quais atualmente ativos, tendo ocorrido 53 recuperações (33 em São Miguel, nove na Terceira, cinco em São Jorge e cinco no Pico) e 14 mortes (em São Miguel).

A ilha de São Miguel foi a que registou mais casos (105), seguindo-se Terceira (11), Pico (10), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (cinco).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de COVID-19 já provocou mais de 250 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.