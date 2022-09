“Trata-se de uma obra esperada há muitos anos” que vai significar “uma ampliação da capacidade de resposta e da qualidade dos serviços” médicos no concelho, disse o presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo (PS), à margem da cerimónia de assinatura do auto de consignação da obra e do lançamento da primeira pedra do novo edifício.

O novo equipamento de saúde vai ficar situado num terreno junto ao atual Centro de Saúde e contará com quatro valências: Agrupamento de Centros de Saúde Central, Unidade de Saúde Familiar, Unidade de Cuidados de Saúde na Comunidade e Centro de Saúde Universitário.

O novo edifício, que dará apoio e irá ampliar em 2.650 m2 o atual Centro de Saúde, tem um prazo de construção, a partir de agora, de 900 dias (cerca de dois anos e meio) e um custo de 4,680 milhões de euros que, segundo as autoridades locais, pode aumentar até cerca de cinco milhões de euros, dos quais 65% será pago pela autarquia e 35% pelo governo central.

“Com este equipamento os louletanos vão ficar muito mais bem servidos no que diz respeito aos cuidados de saúde”, realçou Vítor Aleixo, acrescentando que o edifício irá servir 14.000 utentes na Unidade de Saúde Familiar e 70.000 na Unidade de Cuidados de Saúde na Comunidade.

O autarca também assegurou que “há outros projetos na área da saúde que vêm a caminho” no concelho de Loulé, tendo referido o da ampliação do Centro de Saúde de Almancil e outro, em Quarteira, para ampliar o centro de saúde existente e encontrar uma localização “para um novo equipamento de saúde”.

Por seu lado, o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, Paulo Morgado, realçou que o novo edifício “é sonhada há muitos anos”.

“É uma obra que nos deixa felizes pelas excelentes condições que vão ser dadas aos nossos profissionais. Condições mais dignas e melhores para exercerem a profissão”, sublinhou Paulo Morgado.

O presidente da ARS do Algarve também sublinhou que o novo centro de saúde será “inovador e foi pensado para ser flexível, para se adaptar no futuro”.