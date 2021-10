Com 10 anos de compromisso com a oncologia e enquanto marca de referência entre dermatologistas, La Roche-Posay está ainda mais comprometida com a missão de apoiar os pacientes oncológicos através de uma maior consciencialização e partilha de informação.

Por esse motivo, acaba de lançar um novo programa internacional - “Lutar e Cuidar” – com ações concretas em cada país, com um objetivo único: ser útil e melhorar a qualidade de vida e o dia a dia de cada vez mais pessoas em todo o mundo.

Depois do lançamento do Guia do Paciente - com conselhos de especialistas que pretendem ajudar os pacientes a encontrar respostas para as muitas questões relacionadas com o cuidado de pele, antes, du​rante e após tratamentos – a marca dermatológica vai mais além e amplia a sua atuação ao lado de quem sofre desta patologia, com um conjunto de ações para apoiar os pacientes no seu quotidiano.

A nível nacional, a marca dará formação, em outubro, a mais de 100 profissionais de saúde oncológica, entre médicos, enfermeiros e radioterapeutas do SAMS.

A marca tem como objetivo atingir a oferta de mais de 500 kits de produtos a várias instituições como o Hospital de Santa Maria, SAMS, USF S. Julião De Oeiras, Clínica da Pele e Clínica da Mama IPO Porto, Mama Help e Instituto Cuf Porto.

E, ainda, o lançamento de uma nova plataforma digital no site www.laroche-posay.com para consciencializar e apoiar os pacientes.

Em Portugal, La Roche-Posay assinala o Mês Internacional de Prevenção do Cancro da Mama, com a implementação pioneira de uma página para pacientes oncológicos no website de um E-Retailer - Bairro da Saúde – com o objetivo de ampliar a dimensão da partilha de informação e consciencialização do tema, também no digital.

Nos últimos anos, os avanços no tratamento oncológico melhoraram o prognóstico dos pacientes que sofrem desta patologia. Infelizmente, a pele, um órgão vital, mas frágil, é muitas vezes agredida pelos efeitos das terapias, estimando-se que 80% dos pacientes suspendam os seus tratamentos por este motivo.

No entanto, existem soluções para combater essas toxicidades e cuidar deste tipo de pele mais fragilizada e sensível.

ROTINAS DERMATOLÓGICAS SIMPLES PARA AJUDAR A MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

Durante o tratamento oncológico, a barreira cutânea age como uma parede que foi alterada. A água é perdida através da epiderme e os agentes exteriores conseguem penetrar.

Os produtos de La Roche-Posay apresentam uma tolerância provada e uma eficácia capaz de reparar a barreira cutânea, mantendo a hidratação e reforçando a sua capacidade para proteger a pele.

A marca apresenta 5 dicas dermatológicas simples para prevenir e reduzir os efeitos secundários na pele:

- Lavar o rosto e o corpo com um produto de limpeza que não contenha sabão e com um pH fisiológico, como o Lipikar Syndet AP+.

- Hidratar a pele seca e irritada com um bálsamo apaziguador e reparador, como Lipikar Baume AP+M ou o creme Toleriane Dermallergo Creme.

- Proteger a pele do sol e aplicar proteção elevada contra os raios UVA/UVB com SPF50+, como Anthelios Fluido Invisível.

- Reparar a pele fragilizada, irritada e com cicatrizes com Cicaplast Baume B5.

- Fortalecer as unhas (e a auto-estima) com um verniz, como Toleriane Silicium.