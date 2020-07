A zona afetada abrange Lérida e sete localidades ao redor, a 150 km de Barcelona.

Espanha é um dos países mais afetados do mundo pela pandemia, com 28.400 mortos.

No domingo as regiões da Galícia e do País Basco, norte do país, organizaram eleições com medidas reforçadas de higiene e centenas de eleitores excluídos por estarem infectados com o novo coronavírus.