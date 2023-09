Os projetos nacionais não são exceção e a Fundação da Juventude, responsável pela representação de Portugal neste concurso, apresenta dois projetos vencedores do Concurso Nacional de Jovens Cientistas de 2022 e 2023.

Partilhando preocupações com a sustentabilidade ambiental e com o desenvolvimento de modelos de negócios baseados nos princípios da economia circular, “Syrenity: Desenvolvimento de um creme hidratante rico em colagénio marinho” e “SPIDER-BACH2” são os projetos a concurso, provenientes do Colégio Valsassina, em Lisboa, e do Colégio Luso-Francês, no Porto.

Syrenity nasce da colaboração entre os alunos Joana Monteiro, João Henriques e Margarida Leite, com a coordenação do professor João Gomes. Premiado no Concurso Nacional de Jovens Cientistas 2022, este estudo tem como objetivo a produção de um creme rico em colagénio – proteína com propriedades estruturais e hidratantes – utilizando subprodutos resultantes da indústria pesqueira, como escamas e barbatanas de peixes.

Já Afonso Nunes, Inês Cerqueira e Mário Onofre, coordenados pela Professora Rita Rocha, propõem regenerar tecidos ósseos através de teias de aranha. SPIDER-BACH2 venceu o Concurso Nacional de Jovens Cientistas 2023 e combina o binómio saúde-ambiente. Baseado na produção simultânea de seda de teia de aranha recombinante com um péptido bioativo que demonstra ter propriedades regenerativas do tecido ósseo, o projeto identificou ainda a capacidade de produção de hidrogénio verde como subproduto do uso de uma bactéria marinha (capaz de realizar atividade metabólica em condições aeróbias e anaeróbias). O produto final poderá ter aplicações na mitigação da osteoporose, ao possibilitar a produção in vitro de osteoblastos, células responsáveis pela síntese orgânica da matéria óssea.

Os projetos nacionais são dois dos 85 a concurso, numa edição que conta com mais de 130 jovens cientistas, com idades entre os 14 e os 20 anos, provenientes de 36 países. Os primeiros lugares recebem um prémio pecuniário de 7000 euros, com 5000 euros e 3500 euros destinados para os restantes lugares do pódio. Há ainda menções honrosas e prémios especiais que contemplam, por exemplo, visitas aos maiores e mais importantes laboratórios da Europa ou dois dias no Joint Research Center, centro de produção de conhecimento para a União Europeia.