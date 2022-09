Segundo o médico, este é o vigésimo caso registado no mundo de superfecundação heteroparental, nome técnico para a fecundação de dois óvulos diferentes durante o mesmo período menstrual, sendo que o segundo óvulo é fecundado por um espermatozoide de um homem diferente em relações sexuais separadas.

"É possível acontecer quando dois óvulos da mesma mãe são fecundados por homens diferentes. Os bebés partilham o material genético da mãe, mas eles crescem em placentas diferentes", esclareceu o médico segundo o jornal. "É extremamente raro. Acontece um em um milhão. Nunca imaginei que veria um caso destes na minha vida", acrescentou.

"A gestação foi super tranquila, sem nenhuma intercorrência. Os meninos nasceram saudáveis e nunca tiveram problemas de saúde", referiu ainda.

Ao jornal, a mãe explicou que os filhos são muito parecidos entre eles. No entanto, após o nascimento surgiram dúvidas em relação à paternidade das crianças. Aos oito meses, as crianças foram submetidas a exames de ADN que mostraram que os bebés tinham afinal progenitores do sexo masculino diferentes.