Neste Mês da Consciencialização para o Cancro do Fígado, o presidente da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF), José Presa, deixou alertas importantes em entrevista ao HealthNews. Para os nossos leitores, a mensagem final foi “um apelo a que tenham uma vida saudável e, desse modo, evitem contrair doenças relacionadas com os seus maus hábitos (álcool, consumo excessivo de sal, gorduras saturadas, uso de drogas, não consultarem o seu médico assistente)”.

HealthNews (HN)- Neste Mês da Consciencialização para o Cancro do Fígado, quais têm sido as prioridades da APEF? José Presa (JP)- Informar a população sobre esta doença, para que, desta forma, vá crescendo uma conscientização sobre a mesma e sobre as doenças hepáticas no geral. HN- Estão a decorrer ações importantes no âmbito da campanha "A prevenção faz o fígado"? JP- Esta campanha visa alertar a população para a adoção de medidas de vida saudável, como a redução de consumo de bebidas alcoólicas, controlo do peso, com uma alimentação equilibrada, rica em vegetais, fruta, peixe e sem gorduras saturadas. HN- Quais são os grandes objetivos da campanha? JP- Contribuir para elevar o nível de literacia médica em Portugal. HN- Que análise podemos fazer do número de casos e da mortalidade em Portugal? JP- O número de casos em Portugal é muito elevado, e a mortalidade também. Acreditamos que o diagnóstico tardio tem um grande contributo. HN- Quais são as principais causas do cancro do fígado? E como é que a doença se manifesta? JP- A principal causa é a cirrose hepática. Depois falaremos das causas da cirrose hepática. Atualmente, a principal causa continua a ser o álcool, estando a cirrose por fígado gordo a crescer. A sintomatologia pode ser vaga, acarretando, deste modo, ainda pior prognóstico, pois contribui para o diagnóstico tardio. Nas situações mais sintomáticas, os doentes podem ficar ictéricos (olhos amarelos), com aumento do volume abdominal, perda de apetite, entre muitos outros. HN- Esta iniciativa dirige-se sobretudo ao cidadão comum? JP- Sim, esta campanha está dirigida aos cidadãos. É o contributo da APEF na educação para a saúde. HN- Quer deixar uma mensagem final aos nossos leitores? JP- A nossa mensagem é um apelo a que tenham uma vida saudável e, desse modo, evitem contrair doenças relacionadas com os seus maus hábitos (álcool, consumo excessivo de sal, gorduras saturadas, uso de drogas, não consultarem o seu médico assistente). Não esquecer o provérbio: mais vale prevenir do que remediar. Entrevista de Rita Antunes