O e, que visa sensibilizar a classe médica para a importância do exercício físico como constituinte transversal nas estratégias de prevenção e tratamento, "é já incontornável no panorama nacional e muito contribuiu para que o aconselhamento de exercício físico se tivesse tornado parte integrante no cuidado médico", explica a comissão organizadora em comunicado.

De acordo com um dos elementos da Comissão Organizadora do Congresso, Rodrigo Ruivo, coordenador do Centro de Formação da Clínica das Conchas, este ano as jornadas gravitarão em torno de um novo modelo, já que "haverá um dia de comunicações teóricas e vários workshops teórico-práticos na semana seguinte".

Abordar-se-ão um conjunto de temáticas de relevo tais como "consequências da Covid-19 na prática de exercício físico e desporto e a importância do sono na prática desportiva".

"Apresentar-se-ão ainda dicas-chave para que se otimize o emagrecimento através do exercício, ou se minimizem as dores lombares. Haverá ainda lugar para a apresentação do relatório que descreve o panorama atual da promoção de atividade física por parte dos médicos em Portugal", acrescenta o especialista.

"Temos aqui vários ingredientes de sucesso para um evento que terá cariz solidário dado que toda a receita provenientes das inscrições", conclui.

A inscrições têm um valor simbólico de 5 euros que reverterá para a Crinabel, que se dedica a apoiar e integrar pessoas com deficiência intelectual e suas famílias, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.

As X Jornadas Médico Ativo-Paciente Ativo“, decorrerão em formato 100% online e dispõe de vagas limitadas.

O evento iniciar-se-á no dia 16 de outubro.

Mais informação em www.medicoativopacienteativo.clinicadasconchas.pt