"Esta equipa multidisciplinar reúne todos os dias as várias Unidades Orgânicas da DGS, Pontos Focais das Administrações Regionais de Saúde, e o INSA - Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, com o objetivo de avaliar o risco para a saúde pública", informa a DGS na sua página online.

O Subdiretor-Geral da Saúde, André Peralta-Santos, deseja "bom trabalho, agradecendo a contribuição de todos para uma JMJ saudável e segura".

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ, que vai decorrer entre 01 e 06 e agosto, com o Papa Francisco.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a jornada nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.