“Além de demonstrar que os quatro resíduos são promissores para a economia de base biológica portuguesa, a grande surpresa foi encontrar compostos com propriedades antioxidantes e repelentes nos cepos e ramos dos pinheiros, respetivamente”, revelam Marisa Gaspar e Mara Braga, investigadoras do Centro de Investigação em Engenharia dos Processos Químicos e dos Produtos da Floresta da FCTUC.

“Esses extratos com as propriedades antioxidantes podem ser incorporados em produtos de cosmética ou produtos alimentares e farmacêuticos”, sublinham.

A grande novidade deste projeto, destacam as investigadoras, é aproveitar estes subprodutos antes de se chegar à fase de produção de energia.

“Apesar de já existirem algumas biorrefinarias, essencialmente para a produção de biogás e bioetanol, ainda existem matérias-primas que não são exploradas, principalmente nas indústrias agrícola e florestal”, afirmam, citadas pela UC, Marisa Gaspar e Mara Braga.

Portanto, sintetizam, “o objetivo deste trabalho foi caracterizar quatro resíduos abundantes no país para analisar o seu potencial no contexto da biorrefinaria”.

A investigação foi realizada no âmbito do projeto “MultiBiorefinery - Multi-purpose strategies for broadband Agro-forest and fisheries by-products: a step forward for a truly integrated biorefinery”, inserido num consórcio de seis unidades de investigação liderado pela Universidade de Aveiro (UA).

O “MultiBiorefinery” visa desenvolver e utilizar estratégias multiusos e tecnologias inovadoras e sustentáveis, com recurso à biotecnologia industrial e à química verde, para valorizar subprodutos com a finalidade de avançar para uma biorrefinaria verdadeiramente integrada capaz de lidar com matérias-primas diversas.

O projeto teve financiamento do programa comunitário COMPETE 2020, no âmbito do Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica: Programas de Atividades Conjuntas.

A próxima fase da investigação, que teve início em 2016, vai centrar-se em explorar a possibilidade de desenvolver “filmes poliméricos comestíveis, isto é, revestir alimentos com embalagens comestíveis e biodegradáveis, por forma a substituir os plásticos atualmente usados para este fim”, adiantam Marisa Gaspar e Mara Braga.