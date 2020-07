As apreensões de alimentos vencidos ou com datas de validade alteradas foram significativamente maiores do que nas operações anteriores deste tipo, o que, segundo a agência, é possivelmente um sinal de que os criminosos estão a aproveitar a interrupção das redes de abastecimento causada pelo confinamento.

"A magnitude e a variedade de alimentos e bebidas apreendidos nesta operação servem para lembrar os cidadãos que devem estar atentos ao que compram e que é necessário que os órgãos responsáveis pela aplicação da lei continuem a vigiar e a agir", acrescentou o chefe da Interpol.