A avaliação de um doente cardíaco começa sempre com a colheita de sintomas, seguida de exames físicos e, muitas vezes, complementada por exames de imagem cardíaca que ajudam os profissionais de saúde a chegar ao diagnóstico - sendo o principal o ecocardiograma. Para apoiar os médicos a aferir a prioridade de realização de ecocardiogramas completos, o Hospital CUF Descobertas dispõe de um novo ecógrafo portátil. Fácil de utilizar, este aparelho tem capacidade de efetuar avaliações em três minutos, durante a consulta de Cardiologia.

Com tecnologia da GE HealthCare, este aparelho fornece uma grande qualidade de imagens de ultrassons com o objetivo de auxiliar os profissionais de saúde a obter um esclarecimento imediato sobre a prioridade de realização de ecocardiogramas, podendo ser utilizado em todos os doentes cardíacos e em todos os contextos (emergência pré-hospitalar, doentes ambulatórios, cuidados intensivos e urgências).

Uma noção importante é a de que este tipo de avaliação funciona como uma extensão do exame objetivo, não substituindo os ecocardiogramas convencionais, realizados nos laboratórios de ecocardiografia; no entanto, caso o cardiologista necessite de um esclarecimento imediato, permite identificar a urgência que o ecocardiograma completo deve assumir, promovendo a rapidez do diagnóstico e a instituição atempada do tratamento adequado.

Apesar de este tipo de aparelhos se encontrar já disponível desde há alguns anos, este novo ecógrafo, graças ao seu tamanho (pouco maior que um telemóvel), portabilidade (wireless) e tecnologia excecional, encontra-se pronto para entrar na rotina clínica diária do médico.

Nuno Cardim, médico cardiologista e coordenador do serviço de cardiologia do Hospital CUF Descobertas, explica que "o que acontece é que o médico, após observar o doente, formula as suas hipóteses diagnósticas. Depois, para as esclarecer, prescreve um ecocardiograma, o que implica que o doente agende um exame que será realizado dias depois. Agora, o cenário é inovador: sempre que se considere clinicamente necessário, com a utilização desta tecnologia, o médico tem apoio para identificar a prioridade da realização de exames complementares. Se o doente apresentar patologia grave, poderá realizar o ecocardiograma completo rapidamente, se justificável no próprio dia. Se a patologia não for muito grave, o agendamento do ecocardiograma completo continua a ser necessário, mas agora sem caráter de urgência", lê-se em comunicado.

Este processo tem várias vantagens, quer para o doente, quer para os profissionais de saúde. No que diz respeito aos doentes, além de facilitar a sua jornada no hospital, poderá, ainda, reduzir a sua ansiedade referente à incerteza do diagnóstico. Nuno Cardim, acrescenta ainda que, “para os médicos, é uma grande vantagem, porque permite obter diagnósticos mais rápidos. Torna-os melhores médicos, contribuindo para o fim último da sua profissão - a melhoria do estado de saúde do doente”.

Paulo Ferreira, da GE HealthCare em Portugal, refere: “é realmente gratificante contribuir para melhor a prestação de cuidados de saúde em Portugal. Com esta inovação contribuímos não só para melhorar a experiência do doente, como a resposta do profissional de saúde e também a gestão das administrações hospitalares".