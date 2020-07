Johnson deve convocar o país a continuar agindo com prudência e responsabilidade, durante uma entrevista coletiva no final da tarde, especialmente depois que a cidade de Leicester, no centro da Inglaterra, teve de retornar ao confinamento esta semana, devido a um aumento significativo de infecções. "Ainda não estamos fora de perigo. O vírus ainda está connosco, e o pico em Leicester mostrou isso", dirá Johnson, conforme trecho de seu discurso antecipado por Downing Street.

A flexibilização da quarentena era uma medida esperada tanto pelo setor de turismo local quanto pelos britânicos, que este ano pareciam resignados a passar as férias de verão no seu país, em vez de voarem para as praias do sul da Europa ou do Caribe.

A sua imposição irritou as companhias aéreas, com algumas a adotar medidas legais contra o governo, e levou outros países a optarem por restrições semelhantes, com base no princípio de reciprocidade.

Patricia Yates, diretora do Visit Britain, escritório de turismo do Reino Unido, recebeu hoje o "impulso oportuno para o setor de turismo no início da alta temporada". Para a companhia aérea britânica EasyJet, foi um "gesto importante".