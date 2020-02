Os distritos com maior número de doentes encaminhados pelo INEM, através da Via Verde Coronária, foram Porto (171) e Lisboa (145), adiantam os dados divulgados a propósito do Dia Nacional do Doente Coronário (14 fevereiro) publicados na Newsletter do INEM.

O Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto (105), Hospital de Braga (83), Centro Hospitalar Lisboa Central — Hospital de Santa Marta (73), Centro Hospitalar Universitário do Algarve — Hospital de Faro (64) e o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho (51) foram as unidades de saúde que receberam o maior número de casos.

“Em 74,11% dos casos decorreram menos de duas horas entre a identificação dos sinais e sintomas e o encaminhamento da vítima através desta Via Verde, enquanto que em 19,53% o processo foi efetuado entre as duas horas e as doze horas de evolução da sintomatologia”, segundo o instituto.

Os dados adiantam ainda que 1,63% dos casos dizem respeito “a situações com mais de doze horas de evolução”.