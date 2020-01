Segundo a mesma organização, “a polícia chinesa deteve ou perseguiu pessoas por supostamente ‘espalharem boatos’ e descreve o caso de um médico de um hospital onde pacientes infetados estavam a ser tratados: “Em 30 de dezembro, enviou mensagens num grupo privado do WeChat [rede social], alertando-os sobre a doença desconhecida. As autoridades do hospital mais tarde avisaram-no para não ‘espalhar boatos'”, e a polícia forçou-o a assinar um documento em que se comprometia que ele interromperia atividades ilegais e cumpriria a lei.

A 12 de janeiro, “o médico foi internado por sintomas de pneumonia após o tratamento de pacientes e agora está em estado crítico”, indicou a HRW, assegurando que, “nas últimas semanas, polícias de toda a China detiveram dezenas de pessoas pelas suas publicações ‘online’ relacionadas com o vírus”.

Desde 23 de janeiro que as autoridades “impuseram restrições de viagens a Wuhan e cidades próximas, cercando efetivamente 56 milhões de pessoas”, sublinha-se no comunicado em que se afirma que muitos habitantes expressaram dificuldades sobre o acesso a cuidados médicos.

A HRW deu um exemplo para ilustrar a informação: “Um homem disse no Weibo [rede social] que seu remédio contra o HIV [Vírus da Imunodeficiência Humana] estava a acabar, mas que não foi possível reabastecer-se (…). Procurou ajuda da polícia local” que, “em vez de o ajudar a obter o novo medicamento, informou os seus pais sobre a sua condição (…), que tinha escolhido manter em segredo”.

A ONG recordou que “quando as quarentenas são impostas, os governos têm obrigações absolutas de garantir acesso a alimentos, água e assistência médica”.

Contudo, lamentou, “depois de terem sido reportados os primeiros casos e antes da restrição de viajar para fora da cidade, cinco milhões de pessoas deixaram Wuhan, uma cidade de 11 milhões, segundo estatísticas do Governo, sugerindo que a quarentena foi arbitrária e potencialmente discriminatória”.

Por fim, a HRW assegurou que em outras províncias chinesas verificaram-se casos de “discriminação e assédio contra residentes de Hubei”.

“Houve inúmeros relatos de hotéis fora da província de Hubei”, da qual Wuhan é a capital, que se recusaram a admitir viajantes com documentos de identificação daquela região e, por outro lado, algumas localidades montaram barreiras a bloquear a entrada de viaturas com matriculas de Hubei, pode ler-se na nota da organização não-governamental que termina com um apelo: “As autoridades locais fora da província de Hubei devem proibir a discriminação e o assédio contra pessoas de Hubei e garantir acesso igual a acolhimento e assistência médica”.

A China elevou hoje para 170 mortos e mais de 7.700 infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

Um estudo genético, conduzido por cientistas chineses, confirmou que o novo coronavírus com origem na China terá sido transmitido aos humanos através de um animal selvagem, ainda desconhecido, que foi infetado por morcegos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) convocou para hoje o Comité de Emergência para determinar se este surto vírico deve ser declarado uma emergência de saúde pública internacional.