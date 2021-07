A variante delta é o principal motor desta nova onda da pandemia após vários meses em que todos os indicadores desceram por todo o território francês. Na região parisiense, a taxa de incidência é já de 83 casos positivos em 100.000 habitantes,

Há atualmente 7.137 pessoas internadas devido à covid-19 nos hospitais franceses, com 267 novas admissões, mas 244 do que na véspera. Das pessoas internadas, 957 estão em unidades de cuidados intensivos, mais 10 do que na véspera.

Desde domingo foram detetados 1.260 novos casos no país e morreram 28 pessoas.

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 4.035.567 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China no final de 2019, segundo o balanço diário da agência France-Press.

Mais de 186.740.300 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo, segundo o último balanço com base em fontes oficiais.