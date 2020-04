“Felizmente todos os dias há boas notícias também no Serviço Nacional de Saúde para além da covid-19”, disse hoje António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária de atualização dos dados da pandemia de covid-19.

O governante deu como exemplo o caso de um doente que saiu dos cuidados intensivos depois de “quadros complexos” e que foi operado no Hospital de Santa Cruz, unidade que pertence ao Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (CHLO), que integra ainda os hospitais Egas Moniz e São Francisco Xavier.

“Soubemos que o Hospital de Santa Cruz realizou com sucesso um duplo transplante de coração e rim a um doente que está estável e em recuperação. São notícias que nos devem deixar orgulhosos com confiança nos nossos profissionais de saúde e do nosso Serviço Nacional de Saúde”, salientou.

Em declarações à agência Lusa, o diretor do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do CHLO, José Pedro Neves, afirmou que o doente “já estava há muitos meses à espera de coração, com uma doença arrastada e que estava nos cuidados intensivos há três meses ou mais”.

Como o coração não funcionava, o rim também deixou de funcionar e o doente precisou de fazer também um transplante renal.

“O doente foi operado no domingo de Páscoa”, disse o especialista, precisando que a operação do coração ocorreu na parte da manhã e o rim foi transplantado à tarde e “as coisas correram bem”.