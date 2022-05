“Hoje estão internados 70 doentes ‘covid’ nas nossas enfermarias e este é o maior número de doentes ‘covid’ que tivemos até agora, em internamento. Estão distribuídos por quatro enfermarias”, avançou o gabinete de comunicação do HDES, em resposta a questões da agência Lusa.

O conselho de administração do maior hospital da região realça que “está a acompanhar diariamente o evoluir da situação”, admitindo ser “indiscutível” que a covid-19 “está a ter uma enorme carga” nos serviços da unidade.

“A capacidade de momento é suficiente. No futuro, serão tomadas as medidas necessárias e adequadas perante o número de internamentos que for surgindo”, lê-se na posição escrita do HDES.

O hospital de Ponta Delgada avança ainda que o número de ocorrências às urgências “também tem batido recordes” devido à covid-19 e a “todo o tipo de patologias”.

“O HDES está a viver um tempo excecional, mesmo quando falamos nesta pandemia”, vinca a administração do hospital.

Na quinta-feira, o HDES anunciou a suspensão das visitas aos pacientes internados devido ao aumento dos números de casos na ilha de São Miguel.

Na sexta-feira, na última atualização semanal da situação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Regional indicou que nos Açores existiam 24 pessoas internadas com covid-19: 14 doentes em Ponta Delgada, três na Horta e sete em Angra do Heroísmo. Nenhuma encontrava-se em cuidados intensivos.

A 27 de janeiro, dia em que os Açores bateram o recorde de diagnósticos diários de infeção por SARS-CoV-2, com 1.997 novos casos indicados pela Autoridade Regional de Saúde, a Região tinha um total de 55 doentes internados nos três hospitais do arquipélago.

De acordo com os mais recentes dados da Autoridade Regional de Saúde, desde o início da pandemia foram identificados nos Açores 9.8069 casos de infeção pelo SARS-CoV-2, tendo ocorrido 92.707 recuperações e 111 óbitos.