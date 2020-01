"Trata-se de um CDI subcutâneo, diferente dos restantes, uma vez que não é aqui necessário acesso vascular e ao nível de complicações infecciosas o risco é menor", explicou à agência Lusa o diretor do Serviço de Cardiologia do HAL, Francisco Paisana.

O cardiologista sublinhou que é a primeira vez que vai ser feito (na quarta-feira) um implante destes no Hospital de Castelo Branco, cujo objetivo é prevenir a morte súbita em pacientes em que o prognóstico indica que poderão sofrer dessa patologia.

"Vamos contar com um eletrofisiologista do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e com a ajuda de um anestesista, uma vez que se trata de um procedimento diferente do habitual, com uma tecnologia diferente", frisou.

Adiantou ainda que o doente foi identificado pelo serviço de Cardiologia do HAL, onde existe uma consulta que conta com um eletrofisiologista de Coimbra que faz o estudo destas "arritmias elétricas".

"Se houver mais doentes com indicação para esta tecnologia, passamos a dispor de ‘know-how' para o fazer. Até porque estes doentes são seguidos no nosso centro, nós já conhecemos a sua patologia e podemos atuar da melhor forma possível", frisou.