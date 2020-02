Depois de acionada a primeira linha de resposta médica a casos suspeitos - o Hospital de São João no Porto e o Hospital Curry Cabral em Lisboa - , a DGS prepara-se agora para ativar uma segunda linha de ação com hospitais em diferentes zonas do país. A notícia é avançada esta terça-feira pelo jornal Expresso.

Os responsáveis da DGS reuniram-se hoje com as administrações regionais de saúde (ARS) e delegados de saúde para prepararem essa rede de apoio.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e reforça as recomendações: Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra;

Evitar contato próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes;

Evitar contato com animais;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.

Poderão ainda ligar 808 24 24 24 (SNS24) para esclarecimento de questões.

Segundo o semanário, entre as várias características exigidas estão, por exemplo, ter um laboratório integrado na rede de referência do Instituto de Medicina Dr. Ricardo Jorge (INSA), camas de cuidados intensivos, quartos de isolamento com pressão negativa ou um número suficiente de médicos em especialidades chave. Deve ainda estar garantida uma resposta hospitalar a eventuais casos de coronavírus num raio de 100 quilómetros.

Numa fase inicial, com poucos casos, será possível manter os doentes isolados em quartos de pressão negativa mas se a epidemia avançar, os infetados ficarão em enfermarias dedicadas, embora sem necessidade de pressão negativa.

Esta terça-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, adiantou que esta rede deverá disponibilizar 280 camas para eventuais casos. Tratam-se de camas atualmente destinadas a doentes que carecem de isolamento como casos de tuberculose multirresistente.

Até agora Portugal teve 6 casos suspeitos do novo coronavírus. Todos foram negativos. Para já, as únicas pessoas em isolamento – no Hospital Pulido Valente e no Parque da Saúde de Lisboa - são os 20 cidadãos retirados da China numa operação coordenada pelas autoridades europeias. Deste grupo fazem parte 18 portugueses e duas brasileiras, que chegaram em 02 de fevereiro ao aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa. Todos estiveram na cidade chinesa de Wuhan, capital da província de Hubei, epicentro do surto.

As pessoas infetadas podem transmitir a doença durante o período de incubação, que varia entre um dia e duas semanas, sem que o vírus seja detetado. Os sintomas associados à infeção são mais intensos do que os da gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, como falta de ar.

