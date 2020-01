A responsável justificou que as melhorias alcançadas se devem a um investimento de 1,7 milhões de euros na aquisição de novos equipamentos, substituindo outros obsoletos, o que contribuiu para haver uma maior motivação e um maior empenho dos profissionais

No Hospital de Dia, realizaram-se 12.417 sessões de quimioterapia, mais 499 do que em 2018, correspondente a um aumento de 4,2%.

Na única maternidade do CHO, localizada na unidade de Caldas da Rainha, realizaram-se 1.327 partos em 2019, mais 92 do que em 2018, equivalente a um aumento de 7,5%.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Torres Vedras, Caldas da Rainha e Peniche e serve cerca de 300 mil habitantes daqueles três concelhos, assim como de Óbidos, Bombarral, Cadaval e Lourinhã e parte dos concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estêvão das Galés e Venda do Pinheiro).