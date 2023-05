Fonte daquela unidade hospitalar adiantou à agência Lusa que vão ser distinguidos cerca de meia centena de enfermeiros “como reconhecimento do contributo de ‘35 Anos a Cuidar’”.

A homenagem vai decorrer numa sessão solene em que participam Carlos Santos, presidente do conselho de administração, Áurea Andrade, enfermeira diretora, e Ricardo Matos, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros.

Na sexta-feira, as cerimónias têm início pelas 10:00, no auditório principal dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), com a conferência “Liderança e Motivação de Equipas”, proferida por Alexandre Lourenço, administrador hospitalar do CHUC.

A sessão encerra cerca das 12:00, com a assinatura da adenda ao contrato das promoções de “Novos Enfermeiros Gestores e Novos Especialistas do CHUC”.

As comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro têm início na quinta-feira, pelas 15:00, no anfiteatro II dos HUC, com a apresentação do livro “A última Solidão”, de Cármen Garciai, que aborda “uma temática importante e, múltiplas vezes, depreciada em Portugal: a velhice, recordando o privilégio que é, para qualquer ser humano, alcançar esse marco importante”.

A obra será apresentada por Diana Breda, presidente do Conselho Diretivo do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, de Cantanhede, e conta com o comentário de Lucília Nunes, professora coordenadora principal da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal.