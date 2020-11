“Temos hoje no universo global do país 156 bombeiros com teste positivo à covid-19″, disse Patrícia Gaspar aos deputados durante a discussão na especialidade do Orçamento do Estado (OE) para 2021.

A secretária de Estado sublinhou que existem testes de diagnóstico à covid-19 prioritários para os bombeiros e destacou o trabalho desenvolvido nos últimos meses pelas corporações dos bombeiros voluntários, que “nunca deixaram de responderam às várias solicitações”.

Durante a discussão do OE para 2021, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita garantiu que vai manter o apoio de 85 euros diários às corporações enquanto durar a pandemia do covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.635 pessoas dos 149.443 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.