Em entrevista à agência de notícias Associated Press (AP), Guterres disse que “os riscos são enormes e é preciso que o mundo esteja preparado”.

O líder das Nações Unidas lembrou que a disseminação do vírus em países com “serviços de saúde com menos capacidade” exigiria muita solidariedade internacional.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

O Egito anunciou recentemente o primeiro caso confirmado do vírus, aumentando o medo da propagação da epidemia no continente africano.

O surto da doença, a que a Organização Mundial de Saúde chamou Covid-19, já infetou mais de 73.000 pessoas em todo o mundo, sendo que, só hoje, a China registou 1.886 novos casos e mais 98 mortes.

Desta forma, o número de mortes na China continental causadas pelo coronavírus cresce para 1.868 enquanto o número total de casos confirmados sobe para 72.436.

As viagens de e para a região central da China, a mais atingida pela epidemia, foram consideradas como a razão dos casos iniciais de Covid-19 confirmados no estrangeiro.

Entretanto, o Japão, Singapura e a Coreia do Sul identificaram novos casos que não têm ligações claras à China ou a doentes já conhecidos.

O secretário-geral da ONU está no Paquistão, numa visita que inclui a participação numa conferência sobre 40 anos de refugiados do Afeganistão, devastado pela guerra.

Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.