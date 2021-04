"O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de Lordelo, no dia 17 de abril, cessou uma festa ilegal com 28 pessoas, com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos, que decorria numa moradia na localidade de Rebordosa, concelho de Paredes", explica a GNR em comunicado.

"No âmbito de uma denúncia de ruído, os militares da Guarda foram alertados que estava a decorrer uma festa ilegal no interior de uma moradia. Após se deslocarem para o local, foi possível constatar que a festa ainda se encontrava a decorrer, tendo sido dada ordem para terminar o evento. No seguimento da ação policial, foram identificadas 28 pessoas, tendo sido elaborados os respetivos autos de contraordenação por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário", lê-se na nota.

A ação contou com o apoio da Polícia Municipal de Paredes.

"A GNR recorda que o cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia COVID19, é fundamental para conter a propagação do vírus", conclui o comunicado.