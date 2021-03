"O Comando Territorial de Lisboa, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Torres Vedras, no dia 17 de março, encerrou um estabelecimento de restauração por falta de condições de higiene e perigo para a saúde pública, no concelho de Torres Vedras", informa a GNR em comunicado.

"Durante uma ação de fiscalização direcionada para a verificação das condições da água para consumo humano, os elementos do NPA fiscalizaram um estabelecimento de restauração, onde foi constatado que, para além de apresentar falta de condições de higiene, utilizava água proveniente de um poço, sem as necessárias condições para o consumo humano", acrescenta a nota.

"Como resultado da ação de fiscalização, foi elaborado um auto de contraordenação por uso de água para consumo humano sem plano de controlo de qualidade de água, procedendo-se ainda ao encerramento provisório do estabelecimento em causa", conclui.

A ação contou com a colaboração da Delegação de Saúde de Torres Vedras.

Como é habitual neste tipo de operações, a GNR não divulgou o nome do restaurante.