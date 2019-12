O BE, na exposição de motivos do projeto de lei, reconhece que essa legislação foi um avanço, mas lembra que o uso de pesticidas não é proibido à porta de escolas e hospitais nem nos passeios à volta, e lembra que a lei permite exceções, o que na prática a torna pouco eficaz.

Por isso o partido volta a apresentar o projeto de lei, que proíbe a aplicação de glifosato em zonas urbanas, zonas de lazer, vias de comunicação e faixas de proteção adjacentes, como repete outros dois com o mesmo tema, um para tornar obrigatória a análise à presença de glifosato na água para consumo humano, e outro para proibir o uso de glifosato fora do âmbito profissional.

O PAN tem também dois projetos sobre análises à água e uso profissional do glifosato.

No primeiro o partido determina a obrigatoriedade de se proceder à análise mensal das águas destinadas a consumo humano a fim de verificar da presença de glifosato, um princípio ativo de herbicidas de amplo espetro, dos mais utilizados no mundo e que poderá causar intoxicações e até o cancro.

“Segundo a Direção Geral de Alimentação e Veterinária, só no ano de 2013 foram vendidas mais de 1.000 toneladas deste produto em Portugal, assistindo-se a uma tendência crescente do seu uso nos últimos anos. Ao todo, no mundo, consomem-se mais de 130 milhões de toneladas por ano. Segundo um estudo recentemente publicado, desde que foi apresentado como produto comercial com a marca Roundup, em 1996, o seu consumo foi multiplicado por quinze vezes até 2014”, diz o PAN na exposição de motivos.

O glifosato já foi detetado em análises de rotina a alimentos, ao ar e à água, bem como à urina, ao sangue e ao leite materno.

O PAN lembra que a Organização Mundial de Saúde (OMS) já alertou que o glifosato pode ser cancerígeno, cita estudos para dizer que há contaminação do herbicida nos seres humanos, e diz que atualmente apenas é recomendada uma análise anual de glifosato em água destinada a consumo humano. E apresenta um projeto de lei que torna obrigatória a análise mensal.

O segundo projeto de lei quer acabar com a comercialização de herbicidas com glifosato para usos não profissionais, já que hoje é vendido livremente, sem qualquer controlo de quantidades aplicadas. O BE, no mesmo sentido, propõe a alteração de uma lei já existente.

Os partidos salientam sempre o perigo para a saúde humana, algo a que o projeto de resolução do PEV, também faz referência, lembrando nomeadamente a relação estabelecida entre o herbicida e um tipo de cancro no sangue, o “Linfoma não Hodgkin”.

“Curiosamente, ou não, em Portugal todos os anos surgem cerca de 1.700 novos casos deste tipo de cancro, apresentando uma taxa de mortalidade superior à média da União Europeia. De realçar que o glifosato é o herbicida mais usado em Portugal, tendo-se assistindo a uma tendência crescente do seu uso, nos últimos anos”, escreve o partido ecologista.

PEV e BE aproveitam ainda para dizer que a União Europeia estendeu a licença do uso do herbicida e que por isso falhou na defesa dos direitos dos cidadãos. (Em 2017 prolongou a licença por mais cinco anos). E o Bloco assinala também que esse prolongamento se baseou num relatório da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar “copiado” de um documento da indústria agroquímica.

A empresa Bayer, que comprou em 2018 a Monsanto, fabricante do herbicida “Roundup” (glifosato), anunciou no final de outubro que enfrenta 42.700 processos judiciais nos Estados Unidos por causa do produto da sua filial norte-americana.

A Bayer foi já condenada três vezes a indemnizar californianos doentes com cancro.

Em Portugal algumas autarquias têm vindo a anunciar o abandono do glifosato, como a câmara do Porto ou a câmara do Funchal. A Áustria já baniu a utilização do glifosato.