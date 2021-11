O governo de Nova Deli decretou o encerramento das escolas até nova ordem, pediu aos moradores que optem pelo teletrabalho e proibiu o acesso dos camiões de mercadorias não essenciais à cidade, com o objetivo de conter os perigosos níveis de poluição na capital da Índia.

A cidade de 20 milhões de habitantes, uma das mais poluídas do mundo, é afetada a cada inverno por uma densa camada de névoa tóxica.

No sábado, as autoridades de Nova Deli anunciaram o encerramento das escolas durante uma semana e paralisaram as obras do setor de construção durante quatro dias.

Mas um decreto de terça-feira à noite da Comissão de Gestão da Qualidade do Ar determina que o encerramento das escolas manter-se-á até nova ordem.

O organismo também proibiu a entrada de camiões não essenciais na cidade até 21 de novembro, a interrupção das operações de seis das 11 centrais térmicas num raio de 300 quilómetros e impôs o teletrabalho para 50% dos funcionários públicos, com a recomendação para que as empresas privadas sigam o exemplo.

A ordem foi anunciada poucos dias depois de o governo de Deli ter rejeitado um pedido da Suprema Corte da Índia para a declaração, pela primeira vez, de um "confinamento por poluição", que restringiria os deslocamentos da população.

Esta semana, o nível de poluição por partículas PM 2,5, as mais prejudiciais e responsáveis por doenças crónicas dos pulmões e coração, superou concentrações de 400 microgramas por metro cúbico em diversas partes da cidade.

Na semana passada, o nível chegou a 500, o que representa 30 vezes mais que o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde.

Um estudo publicado na revista The Lancet em 2020 afirma que pelo menos 17.500 pessoas morreram em Nova Deli em 2019 devido à poluição do ar.

Um relatório publicado em 2020 pela organização suíça IQAir informa que 22 das 30 cidades mais contaminadas do mundo ficam na Índia. E Nova Deli é a capital mais poluída do planeta.