O Serviço Municipal de Proteção Civil da Figueira da Foz (SMPCFF) foi também chamado a intervir nos municípios de Coimbra, Góis, Condeixa e Montemor.

No ano de 2021, a intervenção no combate à vespa asiática incidiu nas freguesias de Alhadas, Bom Sucesso, Buarcos e São Julião, Ferreira-a-Nova, Lavos, Maiorca, Marinha das Ondas, Paião, Tavarede e Vila Verde, de acordo com uma nota de imprensa.

O Serviço Municipal de Proteção Civil alerta face à época do ano “para a especial atenção a ter face à diversidade de ninhos, uma vez que os que agora começam a aparecer são de tamanho mais pequeno do que o habitual”.

Os munícipes que localizem um ninho ou que duvidem da existência de um devem informar o Serviço Municipal de Proteção Civil da Figueira da Foz através do endereço eletrónico smpcff@cm-figfoz.pt ou pelo número 233 402 805 e indicar o local, o seu contacto e, se possível, remeter fotografias.

Em 2020, o município da Figueira da Foz adquiriu uma arma de ar comprimido “adaptada ao uso de pequenas esferas congeladas com inseticidas para situações de ninhos inacessíveis, de forma ao serviço prestado pelos Sapadores Florestais poder ser prestado com as melhores condições de segurança e eficácia”, lê-se em nota.

O serviço de destruição de ninhos é prestado de forma gratuita.

A vespa velutina é uma espécie asiática que exerce uma ação destrutiva sobre as colmeias de abelhas melíferas e pode constituir perigo para a saúde pública.

Esta espécie de vespa predadora foi introduzida na Europa através do porto de Bordéus, em França, em 2004. Os primeiros indícios da sua presença em Portugal surgiram em 2011, mas a situação só se agravou a partir do final do ano seguinte.