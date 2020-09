O também atual presidente do Palmelense Futebol Clube, que já foi candidato a autarca pelo PSD, adiantou que não irá recorrer da decisão judicial agora conhecida, “porque o recurso não teria qualquer efeito prático, uma vez que a Festa do Avante! começa já na próxima sexta-feira”.

Carlos Valente entregou no passado mês de agosto, no Tribunal do Seixal, uma providência cautelar para impedir a edição deste ano da Festa do Avante!, que se realiza na Quinta da Atalaia, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal.

O Tribunal do Seixal declarou-se incompetente para decidir sobre a matéria, argumentando que a providência cautelar dizia respeito a um evento no Seixal, mas que o terreno era detido por uma entidade, o PCP, com sede em Lisboa.

A providência cautelar acabou por ser apreciada e indeferida pelo Tribunal Cível de Lisboa.

O PCP considera que “a operação para impedir a Festa do Avante! foi derrotada” e garante que estão asseguradas as “condições de segurança e tranquilidade” no evento, que começa na sexta-feira e termina no domingo.