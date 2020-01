Para a FNAM, os episódios de violência são indicadores da existência de graves falhas nos sistemas de seguranças das instituições.

Na carta aberta enviada à ACT, a FNAM questiona as medidas que estão a ser desenvolvidas relativamente aos casos de violência contra profissionais de saúde, ocorridos no Hospital de S. Bernardo, em Setúbal, e no Centro de Saúde de Moscavide, em Lisboa.

A Federação solicitou também que sejam divulgados os resultados desenvolvidos na prevenção da violência contra profissionais de saúde, no âmbito de uma campanha desenvolvida pela ACT e pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA), relativa aos fatores de risco psicossociais, da Estratégia Nacional para a Segurança no Trabalho 2015-2020 e do Programa de Ação da ACT para 2019-2022.

A Inspetora-Geral da ACT, Luísa Guimarães, também foi questionada relativamente às atividades desencadeadas “para dar cumprimento à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que dá competências à ACT nestas matérias e que prevê a aplicação do regime de contraordenações previsto no Código do Trabalho pelo incumprimento da legislação relativa à segurança e saúde no trabalho”, lê-se no comunicado.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) considerou, por seu lado, na terça-feira que deveria ter sido criado um grupo de trabalho ou uma comissão parlamentar para resolver os problemas de violência contra os profissionais de saúde.